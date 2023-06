Tour de France - Fabio Jakobsen ne vise pas le maillot vert: "Je ne suis pas au niveau des favoris"

L'année passée, lors de sa première participation au Tour, le sprinteur néerlandais avait réussi à remporter une étape d'emblée, faisant mouche sur la 2e étape. Une victoire d'étape sera à nouveau l'objectif cette année, a expliqué Jakobsen mercredi en conférence de presse. Mais le Néerlandais a précisé qu'il ne visait pas le maillot vert. "Je ne pense pas avoir le niveau des favoris tels que Wout van Aert et Mads Pedersen. Je me focalise sur les étapes. Comme l'année dernière, la victoire d'étape est l'objectif." La 110e édition n'offrira pas une multitude d'opportunités aux spécialistes du sprint. "A Bordeaux (pour la 7e étape, ndlr), il y aura probablement un sprint. Il pourrait y en avoir lors de la 3e et de la 4e étape, mais cela dépendra du peloton. Personne ne peut prédire avec certitude ce qu'il se passera." Après sa victoire d'étape l'année passée, Jakobsen avait vécu des moments difficiles en montagne. "La montagne ? C'est toujours le revers de la médaille pour un sprinteur" relativise Jakobsen. "Ce sera de toute façon compliqué. Et j'aurai besoin de mes coéquipiers, comme dans les étapes de plat. Mais je leur fais entièrement confiance. Sans eux, je n'y arriverais pas." Tom Steels, directeur sportif, voit un Jakobsen encore plus fort qu'en 2022. "Il a dû se battre au Tour l'année passée pour y arriver. C'est comme cela qu'on engrange de l'expérience. Cela joue en sa faveur cette année. Fabio est donc prêt. Il est définitivement meilleur que l'année passée." (Belga)