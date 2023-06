Tour de France - Lotto Dstny sans son directeur sportif Allan Davis à cause d'une affaire privée

"C'est une affaire personnelle et cela n'a rien à voir avec Lotto Dstny. Allan ne sera pas présent au Tour de France. De cette manière, nous ne mélangeons pas les affaires personnelles avec les intérêts de l'équipe", a réagi l'équipe ProTeam. Davis est accusé d'avoir envoyé des messages non-désirés à une femme. Des captures d'écran de ces messages ont été publiés mardi sur les réseaux sociaux. L'Australien, coureur professionnel entre 2001 et 2014, a été un pion important dans le développement du sprinteur australien Caleb Ewan qui espère retrouver le goût de la victoire sur la Grande Boucle après trois victoires d'étape en 2019 et deux en 2020. La 110e édition du Tour de France s'élancera samedi de Bilbao en Espagne. (Belga)