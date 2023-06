Toutes les universités francophones de Belgique en progression dans le classement QS

Premier établissement belge du classement, la KU Leuven passe de la 76e à la 61e place. "Ces progrès sont dus à un programme de recherche intensément collaboratif et à l'internationalisation croissante de son corps professoral", indique QS. L'UCLouvain se place 180e (contre 195e l'an dernier) et l'ULB 189e (contre 210e). L'UAntwerpen monte de la 280e à la 248e place tandis que l'ULiège enregistre une belle progression du quantile 521-530 à la 421e place. L'UMons reste quant à elle sous les 500. Du côté des rétrogradés, l'UGent passe de la 143e à la 159e place. La VUB, en 259e position, perd huit places, beaucoup moins que l'UHasselt et sa chute de 102 étages au 551e. "Les universités belges affichent des progrès prometteurs dans le classement QS World University Rankings 2024, avec un programme de recherche exceptionnellement collaboratif et des progrès notables pour attirer des professeurs internationaux", souligne le vice-président de QS Ben Sowter. "Toutefois, des améliorations sont possibles, notamment en ce qui concerne la réputation auprès des employeurs et la durabilité. La Belgique devrait se concentrer sur l'amélioration de sa réputation mondiale auprès des employeurs par le biais de partenariats industriels, de stages et d'opportunités d'expérience professionnelle. En s'attaquant à ces domaines, les établissements belges peuvent renforcer leur position et leur compétitivité à l'échelle mondiale." (Belga)