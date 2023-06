Trump dépose plainte à son tour après sa condamnation pour abus sexuels

En mai, un jury new-yorkais a condamné M. Trump pour avoir agressé sexuellement et abusé de Mme Carroll dans un grand magasin de luxe à New York en 1996. Le jury a rejeté l'accusation de viol. Peu après la condamnation de M. Trump à verser des millions de dollars de dommages et intérêts, Mme Carroll a annoncé qu'elle intentait une nouvelle action en justice contre l'ancien président pour les déclarations que ce dernier avait faites après le verdict. Aujourd'hui, Donald Trump a également déposé une plainte contre E. Jean Carroll pour diffamation. Pour motiver sa plainte, l'avocat de M. Trump s'est notamment référé à une interview que l'écrivaine a accordée à la chaîne CNN le lendemain de l'annonce du verdict. Interrogée sur le viol dont Trump a été déclaré non coupable, elle a répondu qu'il l'avait effectivement violée. (Belga)