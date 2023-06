Un conducteur de scooter grièvement blessé à Bruxelles

L'accident est survenu mardi soir vers 21h00 à hauteur de la Porte d'Anderlecht. Un scooter et un véhicule sont entrés en collision dans des circonstances qui doivent encore être éclaircies. Le conducteur du scooter est tombé et a été transporté grièvement blessé à l'hôpital. La police de Bruxelles a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de cet accident. (Belga)