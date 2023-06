Wimbledon - Onclin s'estime "mal payé sur le début du match et la deuxième partie du deuxième set"

"Le score est fort sévère", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Il jouait très bien. Il a très bien servi. Cela a été un peu particulier, car la pluie s'en est mêlée alors qu'il menait 4-1. On a dû attendre pendant une heure. Je trouve que je suis mal payé sur le début du match et sur la deuxième partie du deuxième set. Il a sûrement été plus fort que moi, mais je n'ai pas saisi mes occasions, j'ai eu beaucoup de balles de break que je n'ai pas converties (0 sur 5, ndlr). C'est dommage. J'ai fait un bon match. J'ai bien servi, bien retourné, mais j'ai été un peu trop impatient. Du coup, j'ai forcé et je lui ai donné quelques cadeaux. Un peu de solidité dans les moments importants aurait pu changer la donne." Il s'agissait de la toute première participation de Gauthier Onclin aux qualifications de Wimbledon. Le Liégeois gardera un bon souvenir de cette expérience. "J'ai pris beaucoup de plaisir", a-t-il poursuivi. "Je me sentais de mieux en mieux sur la surface et j'ai vu qu'il y avait moyen de faire de belles choses. Je suis déçu de déjà devoir partir maintenant, mais j'ai de bons enseignements pour l'année prochaine. Je repars désormais à Milan sur terre battue et l'objectif sera de rentrer une fois pour toutes dans le Top 200. Je sens que mon jeu se met en place et j'espère par exemple disputer une finale en Challenger prochainement." (Belga)