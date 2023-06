Accident mortel dans la région de Mont-de-l'Enclus

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi matin, vers 04h45, qu'un accident de la route s'était produit le long de la chaussée de la Libération dans le village d'Orroir. Venant d'Amougies et se dirigeant vers Orroir, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage, peu avant un petit pont enjambant un canal. La voiture a terminé sa course au fond du canal. Venant de Tournai et d'Audenarde (Flandre), les pompiers ont envoyé sur place un camion-grue, un camion-bateau, une équipe de plongeurs et un véhicule de commandement. "La voiture était entièrement immergée. On voyait juste le coffre", explique le lieutenant Harold Vaeskens qui a dirigé l'intervention. "On a réussi à repêcher le corps de la victime. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, était déjà décédé. Il était seul à bord de sa voiture", précise l'officier. L'accident a été constaté par les policiers de la zone du Val d'Escaut, le parquet de Tournai-Mons a été avisé des faits. (Belga)