Accord pour prolonger Stoltenberg à la tête de l'Otan, selon des diplomates

"Tout le monde est d'accord. La reconduction sera actée formellement et annoncée la semaine prochaine", a déclaré un diplomate de l'Otan. Une réunion des ambassadeurs des pays membres doit entériner l'accord, a-t-on précisé. L'ambassadrice américaine auprès de l'Otan, Julianne Smith, n'a pas confirmé l'existence d'un accord, mais a toutefois déclaré aux journalistes qu'une annonce sur le poste de secrétaire général serait probablement faite "dans les jours à venir". "Une éventuelle prolongation du mandat de Jens Stoltenberg est une option que les alliés envisagent", a-t-elle précisé. Jens Stoltenberg a rencontré ces dernières semaines la plupart des dirigeants des pays de l'Alliance pour préparer le sommet de l'Otan les 11 et 12 juillet à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Il s'est entretenu mercredi à Paris avec le président français Emmanuel Macron et a participé jeudi à un sommet des dirigeants de l'UE, dont 22 sont membres de l'Otan. Les alliés lui ont cherché un successeur mais ne sont pas parvenus à s'entendre sur les candidats proposés, ont expliqué plusieurs diplomates. Nommé le 1er octobre 2014 pour un mandat de 4 ans, le Norvégien a effectué deux mandats complets et avait déjà été prolongé d'un an en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine. (Belga)