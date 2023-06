Adolescent tué par un policier à Nanterre - Borne maintient une réunion sur la politique de la ville vendredi mais à Matignon

"Dans le contexte de tensions importantes connues dans plusieurs villes de France, il est nécessaire de pouvoir échanger sur les événements actuels et de présenter les mesures que porte le gouvernement" en faveur de ces quartiers, a expliqué Matignon jeudi soir. Le gouvernement a néanmoins renoncé à organiser cette réunion dans les Yvelines pour ne pas mobiliser davantage les forces de l'ordre, déjà déployées massivement pour répondre aux tensions. Elisabeth Borne présidera à l'hôtel Matignon le Comité interministériel des villes (CIV) autour d'une quinzaine de ministres, dont Olivier Klein (Logement et villes), Gérald Darmanin (Intérieur), Eric Dupond-Moretti (Justice) et Pap Ndiaye (Education). La cheffe du gouvernement prononcera une allocution à l'issue de cette réunion, qui sera élargie à des maires touchés par les violences des deux dernières nuits. Maintenir ce CIV vise à montrer que la politique de la ville reste "prioritaire" pour le gouvernement, ont précisé les services de la Première ministre. (Belga)