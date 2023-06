Adolescent tué par un policier à Nanterre - Interdiction de tout attroupement près de l'hôtel de police à Lille

"Considérant la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité", le préfet, Georges-François Leclerc, "a décidé d'interdire toute manifestation, rassemblement à caractère revendicatif, ainsi que tout attroupement" sur le secteur de la Porte des Postes, au sud de la ville, a indiqué la préfecture dans un communiqué. Des unités du Raid et de la BAC ont été déployées en début de soirée dans le secteur, "en mission d'assistance et de soutien" au service d'ordre, a indiqué la préfecture à l'AFP. La situation était "maîtrisée" en début de soirée, après la dispersion de "50 à 100 individus" qui tentaient d'aller au contact avec la police. L'interdiction en vigueur depuis 18h00 fait suite aux nombreuses violences et dégradations survenues la nuit dernière dans la métropole lilloise, après la mort de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre, en région parisienne, par un policier. Elle fait suite également "à des publications sur les réseaux sociaux" appelant à un rassemblement dans le secteur de la Porte des Postes, faisant "état d'une volonté explicite d'affronter les forces de l'ordre", selon le communiqué. Le préfet a par ailleurs décidé d'autoriser, de 21h00 à 5h00 vendredi, "la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des drones" par la DDSP "pour sécuriser les personnes et les biens ainsi que pour maintenir ou rétablir l'ordre public" sur Lille et les communes populaires de la métropole frappées par les violences, dont Roubaix et Tourcoing. (Belga)