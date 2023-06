Appel Anvers - Un ancien prof de la KU Leuven écope d'une peine plus légère pour le viol d'une étudiante

À l'été 2016, l'homme avait emmené une de ses étudiantes à un congrès à Barcelone. Il avait loué un appartement avec une seule chambre. Durant le séjour, il avait acheté de la lingerie à la victime, s'était comporté de manière inappropriée et l'avait agressée sexuellement. Un membre de la famille de l'étudiante a porté plainte auprès de la KU Leuven en 2018. En plus d'une enquête judiciaire, une enquête disciplinaire a également été menée et a abouti le mois dernier au licenciement du professeur, avec effet immédiat. L'enseignant perd également sa pension de fonctionnaire. L'homme doit par ailleurs verser une indemnité provisionnelle d'un euro à la KU Leuven et quelque 21.000 euros à la victime. (Belga)