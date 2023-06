Autriche : armes et drapeaux nazis saisis dans un gang de motards

"Environ 35 armes longues, 25 pistolets mitrailleurs, 100 pistolets, 400 armes de signalisation", des "composants pour 500 à 800 armes" et "plus de 10.000 munitions ainsi que des lance-grenades ont été saisis" lundi, a écrit le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. "Divers objets nazis, allant des drapeaux aux poignards en passant par des pièces d'uniforme, des bustes et des tableaux", ont également été retrouvés chez les prévenus placés en détention provisoire, a-t-il ajouté, photos à l'appui. Par ailleurs, cinq kilogrammes d'herbe de cannabis, environ un kilogramme de cocaïne et 650 grammes d'amphétamines ont été retrouvés. Ce coup de filet dans les régions de Haute-Autriche (nord) et de Basse-Autriche (nord-est) a visé des membres du groupe des Bandidos. Le gouvernement a expliqué avoir été alerté dès le mois de décembre 2022 des projets d'implantation en Autriche des Bandidos, qui ont un réseau mondial. Les policiers ont alors mené l'enquête pour éviter de violents affrontements avec le gang rival des Hells Angels, comme cela s'était produit en Suisse. Un membre a été interpellé début juin. "Les investigations ont démontré à quel point l'extrémisme de droite est représenté dans les gangs de motards criminalisés", a déclaré le directeur des services de renseignements (DSN), Omar Haijawi-Pirchner. La possession d'objets nazis est un délit en Autriche, pays natal d'Adolf Hitler et qui a longtemps nié sa responsabilité dans les crimes du IIIe Reich. (Belga)