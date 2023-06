Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 reste à la traine de ses voisins européens partagés

arGEN-X (350,70) et D'Ieteren (160,00) étaient momentanément inchangées alors que AB InBev (50,89) reculait de 0,9% en compagnie de UCB (79,30) et Galapagos (36,88) qui cédaient 0,5%, Solvay (100,55) remontant de 0,2%, KBC (62,46) et Ageas (36,89) de 0,8 et 0,1%. Aperam (30,12) récupérait 0,9%, Elia (115,10) et Melexis (86,79) s'appréciant de même de 0,9% chacune. Engie (14,88) rebondissait par ailleurs de 3,3%, Unifiedpost (3,53) regagnant 2,3% supplémentaires alors que Exmar (10,64) reculait de 2,5% comme Qrf (9,84). IBA (15,68) cédait 0,5% pour une hausse de 0,8% compte tenu de son détachement de coupon, DMS Imaging (0,0175) rebondissant de 6% tandis que Mithra (1,962) chutait de 4%. L'euro s'inscrivait à 1,0915 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0920 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.155 euros, en recul de 55 euros. (Belga)