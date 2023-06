Budget fédéral - La Chambre adopte l'ajustement budgétaire

La Vivaldi s'est alors accordée sur cet ajustement qui prévoit un effort net d'1,75 milliard d'euros pour 2023 et 2024. Le déficit devrait s'élever à 26,7 milliards d'euros à la fin de l'année -4,6% du PIB au lieu des 5,9% attendus. Dans les dépenses, l'un des plus gros postes est celui de la modération de la quatrième tranche d'augmentation des pensions minimum au 1er janvier 2024 -qui devrait se traduire par quelques euros nets en moins par mois- et le retrait de cette quatrième tranche pour d'autres allocations, comme le chômage. La sous-utilisation dans les dépenses de soins de santé rapporte 100 millions d'euros, dont une partie sera réinvestie dans la santé mentale et les centres en charge des violences sexuelles. Un gain de 334 millions d'euros est en outre attendu par la mise en place d'une taxe minimum de 15% des multinationales. Cet ajustement a fait l'objet d'un long débat mercredi en séance plénière de la Chambre. (Belga)