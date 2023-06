Classement FIFA - Les Diables Rouges glissent à la 5e place du classement FIFA

Depuis le dernier classement publié le 6 avril dernier, les Diables Rouges ont disputé deux rencontres de qualifications pour l'Euro 2024 avec un partage 1-1 contre l'Autriche suivi d'une victoire 0-3 en Estonie. Avec 1788,55 points, la Belgique passe de la 4e à la 5e place au nouveau classement FIFA, dépassée par l'Angleterre qui a remporté ses deux matches contre Malte et la Macédoine du Nord lors de la dernière fenêtre internationale. Le top 3 reste lui inchangé avec l'Argentine en tête avec 1843,73 points devant la France (1843,54) et le Brésil (1828,27). Derrière la Belgique, la Croatie, finaliste de la dernière Ligue des Nations contre l'Espagne, s'empare de la 6e place devant les Pays-Bas qui passent en 7e position. L'Italie, le Portugal et l'Espagne complètent le top 10. (Belga)