Colruyt se lance dans la production de vin bio

Les quatre premiers hectares de vignes (20.600 pieds) ont été mis en terre sur le lieu-dit "La Croisette" à Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut). Cinq autres hectares seront plantés l'an prochain à proximité. La première phase viticole est dédiée aux cépages blancs: du Muscaris, du Souvignier Gris et du Johanniter. L'an prochain, des cépages rouges feront leur entrée tels que du Pinot Kors ou du Carbernet Jura notamment. Outre un terrain favorable à la culture de la vigne, Frasnes-lez-Anvaing a l'avantage de se trouver près de Fine Food Wine où se trouve le département de l'enseigne dédié à l'embouteillage du vin. C'est aussi là que s'installeront les installations de vinification. "À terme, et dans un scénario favorable, Colruyt Group ambitionne une production annuelle de quelque 70.000 bouteilles de vin tranquille blanc, rosé" et, dans une moindre mesure, rouge, précise-t-il. (Belga)