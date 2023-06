Commission européenne: une membre de la Cour des comptes UE pour succéder à Mariya Gabriel

Mme Gabriel avait quitté la Commission à la mi-mai pour participer à la constitution du nouveau gouvernement bulgare, dont elle est devenue ministre des Affaires étrangères, et de reprendre la fonction de Première ministre en mars 2024. Si le Parlement et le Conseil valident sa nomination, Iliana Ivanova sera chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse. Cette membre de la Cour des comptes européenne (depuis 2013) avait auparavant siégé au Parlement européen (entre 2009 et 2012). "Son expérience est essentielle pour faire progresser la mise en œuvre d'Horizon Europe, le programme phare de l'Union en matière de recherche, pour améliorer l'exécution des dépenses de l'UE consacrées à la recherche et pour obtenir de meilleures retombées sur le terrain", a indiqué Mme Von der Leyen. (Belga)