Coran brûlé en Suède: Rabat rappelle son ambassadeur

"Le gouvernement suédois, une fois de plus, a autorisé une manifestation qui a eu lieu ce jour et au cours de laquelle le saint coran a été brulé devant une mosquée à Stockholm", regrette le ministère marocain des affaires étrangères. "Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d'un milliard de musulmans, en cette période sacrée du grand pèlerinage à La Mecque et de la fête bénie de l'Aïd Al-Adha", déplore-t-il. "Face à ces provocations répétitives, commises sous le regard complaisant du gouvernement suédois", le chargé d'affaires de Suède à Rabat a été convoqué mercredi au ministère marocain des affaires étrangères. "Au cours de cette convocation, il lui a été signifié la condamnation la plus vigoureuse par le royaume du Maroc de cette offense et le rejet de cet acte inadmissible", est-il précisé. En outre, l'ambassadeur du Maroc en Suède "est rappelé en consultation au royaume pour une durée indéterminée", selon le communiqué. Un homme a brûlé mercredi quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm lors d'un "rassemblement" autorisé par la police suédoise. Ce geste, critiqué également par Ankara et Washington, a rassemblé une centaine de badauds et de journalistes. En janvier dernier, déjà, un extrémiste de droite suédo-danois avait brûlé un coran à proximité de l'ambassade de Turquie à Stockholm, déclenchant la colère du monde musulman. (Belga)