COUP DE FILET EUROPÉEN VISANT LA 'Ndrangheta - La chambre des mises en accusation d'Anvers approuve l'extradition du pizzaïolo de Genk

Marcello N., son frère Giuseppe N., Sebastiano et Francesco S., Lucio Aquino et son neveu Donato O. ont été arrêtés début mai lors de cette opération visant la mafia calabraise. Seul Marcello N. a été placé depuis sous bracelet électronique tandis que les autres suspects sont toujours incarcérés. La demande d'extradition de Francesco S. aurait également dû être examinée jeudi par la chambre des mises en accusation d'Anvers mais a été reportée en raison d'un problème avec l'interprète. La Cour de Cassation devrait, quant à elle, rendre son arrêt ce vendredi en ce qui concerne la demande d'extradition de Lucio Aquino dont le neveu Donato s'est également pourvu en cassation. Lundi, la chambre des mises en accusation avait approuvé la demande d'extradition vers l'Italie de Giuseppe N. mais ce dernier a également introduit un pourvoi devant la plus haute juridiction du pays. Le 3 mai dernier, 147 membres présumés de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, étaient arrêtés dans toute l'Europe, soupçonnés d'un trafic international à grande échelle de cocaïne. Parmi les personnes arrêtées ce jour-là figuraient Lucio Aquino et son neveu Donato de Maasmechelen ainsi que quatre hommes originaires de Genk. L'Italie réclame, quant à elle, l'extradition de ces six hommes ainsi qu'un transfert de la procédure pour qu'ils soient jugés par ses soins. Au grand dam des avocats de la défense qui dénoncent le régime de détention spécial qui est appliqué en Italie pour les membres présumés de la mafia. (Belga)