Délégation iranienne à Bruxelles - La ministre Lahbib fera la clarté au parlement

La production de témoignages d'opposants iraniens par Het Laatste Nieuws a relancé a polémique. Ils expliquent que leur mère, qui se trouve en Iran, a été longuement interrogée par la police. Or, ces deux hommes avaient été filmés par des agents iraniens lors d'une action de protestation à Bruxelles le 13 juin. Plusieurs questions seront posées à la Chambre sur le sujet, notamment dans la majorité par Samuel Cogolati (Ecolo-Groen), Malik Ben Achour (PS) et Michel De Maegd (MR). Plus tard dans l'après-midi, voire en début de soirée, la Chambre devra se prononcer sur les motions déposées à la suite des interpellations à la ministre en commission des Relations extérieures. "J'ai entendu un certain nombre de partis dire qu'ils donneraient leur soutien au gouvernement et, honnêtement dit, nous avons beaucoup de pain sur la planche", a encore dit M. De Croo. (Belga)