Délégation iranienne à Bruxelles - PS et Ecolo-Groen maintiennent leur soutien au gouvernement

Un membre du groupe PS s'abstiendra toutefois, ce qui lui permettra de prendre la parole pour expliquer que la ministre n'a plus la confiance des socialistes. Des questions d'actualité concernant les nouveaux éléments révélés jeudi matin sont en outre prévues. Georges Dallemagne (Les Engagés), Raoul Hedebouw (PTB), Samuel Cogolati (Ecolo), Michel De Maegd (MR) et Malik Ben Achour (PS) interrogeront Hadja Lahbib à propos d'une information publiée par Het Laatste Nieuws. Selon le quotidien, la mère de deux opposants iraniens, filmés par la délégation du maire de Téhéran lors d'une manifestation le 13 juin à Bruxelles, a été longuement interrogée par les renseignements en Iran. Chez Ecolo-Groen, autre partenaire de majorité, on n'annonce "pas de changement de position" à ce stade, c'est-à-dire une approbation de la motion pure et simple. "L'intention reste de ne pas laisser tomber le gouvernement", a indiqué le chef de groupe Wouter De Vriendt. Une réunion de groupes de la majorité a été convoquée à midi. À bonne source, on indiquait cependant que celle-ci portait sur les nouveaux éléments révélés dans la presse et non sur les motions elles-mêmes. L'approbation d'une motion pure et simple rendraient caduques les motions de la N-VA et du Vlaams Belang demandant la démission de la ministre. (Belga)