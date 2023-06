Délégation iranienne à Bruxelles - PS et Ecolo remettent la pression sur la ministre Hadja Lahbib après des révélations

M. Laaouej, invité matinal de LN24, a appelé la ministre à "faire un pas de côté", dans la lignée de la position adoptée mercredi par le PS qui a annoncé qu'il soutiendrait la motion pure et simple soumise jeudi après-midi à la Chambre, tout en estimant que Mme Lahbib n'avait pas réussi à rétablir la confiance, ébranlée par la délivrance de visas, notamment au maire de Téhéran, Alireza Zakani. "Nous en appelons à la responsabilité personnelle de la ministre des Affaires étrangères. Des gens sont actuellement en danger en Iran à cause de ses visas. Nous lui demandons de faire un pas de côté", a indiqué le chef de groupe PS sur la chaîne d'information en continu. Il fait référence à une information publiée par le journal Het Laastste Nieuws, selon laquelle la mère de deux opposants iraniens, filmés par la délégation du maire de Téhéran lors d'une manifestation le 13 juin à Bruxelles, a été longuement interrogée par les renseignements en Iran. "Si tout cela se vérifie, c'est particulièrement grave et c'est une pièce supplémentaire à charge de la ministre Lahbib", a ajouté M. Laaouej. Sur Twitter, le chef de groupe Ecolo-Groen, Gilles Vanden Burre, et le député écologiste Samuel Cogolati ont eux aussi mentionné cet élément nouveau. (Belga)