FWB: le gouvernement intervient pour éviter toute perte d'emploi dans les CPMS spécialisés

Ces dernières semaines, le secteur avait fait part dans la presse de ses craintes de voir 26 emplois passer à la trappe dès la rentrée prochaine en raison d'une récente réforme sur le parcours des enfants à besoins spécifiques. Concrètement, les centres pour l'enseignement spécialisé et les centres mixtes, qui comptabilisaient des élèves en intégration permanente totale durant l'année scolaire 2021-2022, conserveront le bénéfice du calcul de ces intégrations permanentes totales pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Cette mesure doit permettre le maintien temporaire des emplois concernés et à garantir la poursuite de l'encadrement des élèves. Elle sera déposée sur la table du Parlement en vue d'un examen en commission du Parlement de la FWB durant la semaine du 3 juillet, selon ce même communiqué. (Belga)