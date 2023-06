Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne dit progresser autour de Bakhmout malgré "une bataille féroce"

"Nous avançons près de Bakhmout et ça continue", a déclaré sur Telegram le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. Depuis plusieurs semaines, l'armée ukrainienne attaque les flancs de Bakhmout, épicentre des combats dans le Donbass, progressant petit à petit, tandis que les Russes gardent pour le moment le contrôle de l'intérieur de la ville qu'elle a conquise en mai. "L'offensive de nos forces dans les directions de Melitopol, Berdiansk (au sud-est, ndlr.) et Bakhmout se poursuit", a indiqué de son côté Ganna Maliar, la vice-ministre ukrainienne de la Défense. "Nos troupes rongent chaque mètre de terrain de l'ennemi dans ce qui est une bataille féroce. Ils progressent", s'est-elle félicitée sur Telegram. Elle a aussi affirmé que "la situation dans la zone de Bakhmout est à nouveau chaude, les combats acharnés se poursuivent". Et d'ajouter: "L'ennemi rassemble des réserves et s'accroche (...) de toutes ses forces". L'Ukraine mène depuis début juin une contre-offensive visant à reconquérir les territoires occupés par Moscou dans l'Est et le Sud, revendiquant à ce stade la reprise d'une dizaine de localités. (Belga)