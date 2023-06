Invasion de l?Ukraine - L'Ukraine demande à ses résidents non loin de la frontière nord-est d'évacuer

"S'il vous plait, fuyez et sauvez vos vies", a enjoint à tout le monde un lieutenant-généraI des forces ukrainiennes. Il a assuré que les autorités aidaient la population à évacuer. La Russie a recours quotidiennement à des lance-roquettes, à de l'artillerie et à des bombes dans la région, a décrit ce haut-gradé. "La section de Soumy reste la plus dangereuse dans les opérations au nord du pays", a encore martelé le lieutenant-général Nayev. Au sud du pays, dans la ville de Kherson, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées par des frappes russes, selon les autorités locales. L'armée russe est accusée d'avoir visé un abri où de l'aide humanitaire était livrée à la population. La ville de Kherson a aussi été la cible d'attaques russes répétées. Mercredi, des projectiles russes ont frappé la ville par 12 fois, selon le chef de l'administration militaire régionale, Olexander Prokudin, s'exprimant sur le réseau Telegram. (Belga)