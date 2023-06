Jeux Européens - De Coster qualifié pour la demi-finale du slalom en kayak: "Pas les meilleures sensations"

De Coster a bouclé le parcours du Kolna Sports Centre en 90.71 à près de sept secondes du Suisse Martin Dougoud, qui a réalisé le meilleur temps avec 83.98. En terminant 29e sur 64 concurrents dans la première manche, il s'est qualifié directement puisque les 30 premiers étaient retenus. "Je n'ai pas eu les meilleures sensations", a prétendu De Coster, parti en 41e position. "Mais la demi-finale est une course complètement différente. Je dois terminer parmi les 10 premiers pour atteindre la finale. C'est mon ambition et après, tout est possible". Aux Jeux Européens, un ticket est en jeu pour les Jeux Olympiques de Paris, mais les candidats auront une nouvelle et meilleure chance lors des championnats du monde à Londres plus tard dans la saison. De Coster était déjà présent aux Jeux de 2021. "Je n'y ai pas obtenu le résultat que j'escomptais. Je veux donc y retourner et faire mieux. Je me sens beaucoup plus fort qu'il y a deux ans. Je peux maintenant me concentrer pleinement sur le sport avec le soutien de Topsport Vlaanderen. Physiquement, mentalement et techniquement, j'ai fait un grand pas en avant", assuré De Coster, qui a terminé 22e il y a deux ans à Tokyo. (Belga)