Jeux Européens - La Belgique n'a pu créer l'exploit face à l'Allemagne: "Il faut en tirer les leçons"

"Nous n'avons malheureusement pas pu créer l'exploit", déclare Cédric Nuytinck. "C'était la première fois que nous équipe relativement jeune jouait un quart de finale. Nous devons en tirer des leçons. A l'avenir, nous devons tenter de nous rapprocher de ce niveau. C'était une bonne première tentative". Cédric Nuytinck n'a pu prendre aucun set au champion d'Euroê Qui Dang. "Je l'avais déjà affronté il y a quelques mois et c'était bien pire. Aujourd'hui, j'ai pu jouer mon jeu et j'étais frustré à la fin du 1er set. Je sentais que je pouvais faire jeu égal. Ca a été plus compliqué par la suite. J'ai laissé passer ma chance dans le 1er set". Les Jeux Européens sont terminés pour le Gantois, qui rentre en Belgique "avec un sentiment de satisfaction". "Mon niveau de jeu était là et j'ai fait quelques beaux come-backs. L'équipe a atteint le top 8 et cela aurait encore pu être plus avec un autre tirage. Parfois, il est bon de jouer contre de tels joueurs du top. Cela vous remet les pieds sur terre et vous montre ce qu'il faut encore travailler", ajoute Nuytinck, qui a été éliminé en 8e de finale du simple. "J'ai été battu par un futur demi-finaliste. Je sais que je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, mais ça vient et cela fait plaisir" (Belga)