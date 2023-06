Jeux Européens - La Belgique passe en quarts de finale du tournoi de tennis de table par équipes

Le double inaugural a été remporté par Samuel Kulczycki et Maciej Kubik contre Martin Allegro et Adrien Rassenfosse (3-0), mais l'équipe n'a pas laissé échapper un seul des matches de simple. Cédric Nuytinck (ITTF 123) a disposé de Jakub Dyjas (ITTF 144) sur le score de 3-2, Adrien Rassenfosse (ITTF 94) a battu Maciej Kubik (ITTF 111) 3-1 et Nuytinck a terminé le travail contre Samuel Kulczycki (ITTF 191) avec une victoire 3-2 après avoir été mené 2-1. Cédric Nuytinck a donc signé deux victoires mercredi, après avoir fini meilleur Belge dans le tournoi individuel, éliminé en huitième de finale. "J'ai été particulièrement fort mentalement aujourd'hui", a-t-il expliqué après la victoire contre le pays-hôte. "C'était un dernier match incroyable. Les quarts de finale sont un très bon résultat. Notre objectif est plus ou moins atteint." En quarts de finale, la Belgique affrontera l'Allemagne, qui était dispensée de premier tour. La rencontre aura lieu jeudi à 19h00. "L'Allemagne est la grande favorite de ce tournoi. Tous les joueurs font partie du top 15. La pression est sur eux. Nous pouvons jouer librement", a commenté Nuytinck. (Belga)