Jeux Européens - Les fleurettistes belges "satisfaits" de leur septième place en compétition par équipe

"On pourrait viser plus haut, mais on peut quand même être satisfait", a répondu Stef van Campenhout, qui formait un quatuor avec Mathieu Nijs, Stef De Greef et Oscar Geudvert. "Nous perdons contre la France et la Pologne, deux équipes européennes très fortes. Ce n'est certainement pas une honte. Et nous gagnons contre l'Espagne et l'Ukraine, deux adversaires de notre niveau. Nous devions gagner ces matchs donc nous pouvons dire que nous avons accompli notre tâche." L'équipe belge était exemptée de premier tour puis a battu l'Espagne en huitièmes de finale (45-41) avant de jouer la France mais qui s'est avérée trop forte (45-38), même si les Belges se sont bien défendus à la Tauron Arena à Cracovie. "Nous avons commencé avec la bonne mentalité, mais j'ai perdu le premier match 5-1. Nous avons donc été derrière au scoring tout le long, mais nous avons continué à y croire", a confié Van Campenhout. "Vers la fin, l'écart s'est réduit, ce qui a augmenté la confiance. Malheureusement, nous n'avons pas pu revenir, mais nous pouvons toujours être satisfaits." Après la défaite face aux Français, les Belges ont été battus par la Pologne (45-25) avant de s'imposer face à l'Ukraine (45-39) dans les matchs de placement. Van Campenhout a remporté le bronze dans la compétition individuelle plus tôt cette semaine. Cela lui a donné "des ailes", convient-il. "Cette médaille m'a prouvé que je peux le faire. Il faut que ça ressorte encore plus dans la compétition par équipe." (Belga)