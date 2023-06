Jeux Européens - Lianne Tan en quarts de finale: "J'ai pu montrer mon meilleur jeu"

"Tout s'est bien passé. Je me suis bien concentrée sur chaque point et cette victoire en huitième de finale me rend heureuse. J'ai pu montrer mon meilleur jeu. J'aime ça et j'en profite aussi", a analysé Tan après avoir gagné en deux sets (21-14, 21-8). La Limbourgeoise a terminé première de sa poule avec trois victoires consécutives. "J'ai eu un match difficile dans ma poule mais je me suis bien reprise", a déclaré Tan, qui rencontrera en quarts de finale la Suissesse Jenjira Stadelmann (BWF 77) ou l'Azerbaïdjanaise Keisha Fatimah Az Zahra (BWF 114). Cette dernière ne connaît pas Lianne Tan, mais elle se méfie tout de même. "Elle a gagné contre la quatrième tête de série l'Allemande Yvonne Li. Nous verrons ce qu'il en sera ce vendredi, mais je sais qu'elle ne me fera certainement pas de cadeau." En badminton, les Jeux européens sont également le cadre des championnats d'Europe. "Avec l'entraîneur, j'ai travaillé dur dans cette perspective. Ce tournoi est important, tout comme les Mondiaux en août. Nous sommes dans une année olympique et il faut donc accumuler des points toute l'année, mais ces Jeux européens sont quand même très importants pour Paris. La période de qualification dure encore deux mois, mais les choses se passent bien. Un quart de finale ici est déjà bon pour les points", a comptabilisé Tan. (Belga)