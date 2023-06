Jeux Européens - Oshin Derieuw et Vasile Usturoi sur le ring pour une place en finale vendredi

Derieuw, chez les -66 kg, affrontera la Hongroise Anna Luca Hamori à 14 heures dans la Nowy Targ Arena. Avec une victoire, la native de Flandre Occidentale combattra pour l'or samedi soir (18h30) contre la Britannique Rosie Joy Eccles ou la Turque Busenaz Surmeneli. Elle tentera de décrocher le bronze si elle perd. Dans l'autre combat du soir (19h45), Usturoi jouera sa place en finale en -57 kg face à l'Espagnol Jose Quiles Brotons. Son éventuelle finale aura lieu dimanche après-midi (13h45) contre le Bulgare Javier Ibanez Diaz ou le Suédois Nebil Mahmud Ibrahim. Avec leur qualification olympique pour Paris, Derieuw et Usturoi ont déjà atteint leur objectif principal lors de ces Jeux Européens. En badminton, Lianne Tan (BWF 45) et Julien Carraggi (BWF 71) tentent tous les deux de se qualifier pour les demi-finales du tournoi individuel vers midi. La triple olympienne Tan joue à Tarnow face à la Suissesse Jenjira Stadelmann (BWF 77). Carraggi affronte le Français Toma Junior Popov (BWF 28). Pour Tan et Carraggi, c'est aussi un Championnat d'Europe et un tournoi dans lequel ils peuvent marquer des points pour la qualification olympique. Les derniers escrimeurs belges seront également en action vendredi. L'équipe masculine d'escrime à l'épée participe à la compétition par pays et affrontera le Portugal en seizième de finale. La compétition compte pour le classement par points de Paris 2024. Dans le tournoi individuel en début de semaine, Neisser Loyola n'a pas dépassé les seizièmes de finale. (Belga)