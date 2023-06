La Banque nationale de Belgique va rénover son siège d'ici 2030

À l'heure actuelle, le personnel de la Banque nationale est réparti dans plusieurs immeubles situés sur le Boulevard de Berlaimont et Place Sainte Gudule. À terme, à l'horizon 2030, tous les collaborateurs seront réunis dans un seul et même bâtiment, actuellement appelé "BNB1" et situé au n°3 du boulevard de Berlaimont. "Concentrer tout son personnel dans un seul et même bâtiment permettra à la Banque nationale de réaliser un gain considérable en termes de superficie occupée (80.000m² contre 217.000m² à l'heure actuelle). Un choix qui se justifie d'autant plus que, depuis la crise sanitaire, le télétravail s'est généralisé et que la Banque l'autorise à hauteur de 50% du temps de travail", pointe la BNB. Après lancement d'un marché public en 2020, la conception du projet a été attribuée aux cabinets KAAN Architecten et Low Architecten, qui se sont associés pour l'occasion afin de former le consortium Statuur. Le chantier débutera au plus tôt en 2025. (Belga)