La Chambre adopte le projet de loi "féminicide"

La nouvelle législation définit officiellement la notion de féminicide, permet de collecter des données statistiques, améliore les droits et la protection des victimes et prévoit de former la police et les magistrats. Les victimes de violence de genre sont également au centre des préoccupations du texte. Les victimes disposeront d'une série de garanties concernant les conditions de leur audition par la police (langue, choix du sexe de la personne qui les interroge, discrétion, informations sur les mesures de protection etc.). Depuis le début de l'année 2023, le blog Stop Féminicide a recensé, sur la base d'articles de presse, 17 féminicides en Belgique, a relevé la secrétaire d'État à l'Égalité des genres Marie-Colline Leroy, qui porte ce texte avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Le texte a été adopté à l'unanimité, moins l'abstention de la N-VA. (Belga)