La piscine de Mons provisoirement fermée jeudi en raison d'un risque d'intoxication

Une erreur de manipulation lors du remplissage des cuves de chlore et d'acide par le fournisseur externe a provoqué un mélange toxique de produits. "Afin d'éviter tout risque d'intoxication pour les clients et le personnel présents, la direction a pris la décision d'exécuter le plan d'évacuation. Cette procédure a été lancée uniquement à titre préventif, par mesure de sécurité," a indiqué la direction de la piscine, soulignant que "tout danger a été écarté". Le plan d'urgence a été lancé et les divers services d'urgence sont rapidement arrivés sur les lieux. Des contrôles ont été réalisés sous la direction des pompiers afin d'écarter tout danger. "Une remise en ordre des installations techniques doit encore être effectuée avant une réouverture probable des installations jeudi en fin d'après-midi." L'heure devrait être communiquée via les différents réseaux de communication de LAGO Mons. (Belga)