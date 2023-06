Le fédéral lance un appel à projets pour lutter contre la pauvreté des jeunes

Tous les CPAS, ou des consortiums de 2 CPAS, peuvent introduire un dossier. Dix d'entre eux seront sélectionnés et recevront un soutien maximum de 100.000 euros. "Qu'il s'agisse des étudiants jobistes, qui travaillent pour payer leurs études ou subvenir à leurs besoins, des jeunes travailleurs employés dans des contrats précaires, ou des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi ou de formation, toute la jeunesse peut être touchée par la précarité. En collaborant avec les CPAS, nous pouvons trouver des solutions concrètes pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité financière chez les jeunes", souligne la ministre Lalieux (PS) dans un communiqué. Les projets retenus devront assurer l'identification de besoins des jeunes dans les CPAS et la mise en place de démarches proactives vers le public jeune. La date limite de soumission des propositions de projets est fixée au 15 septembre 2023. Toutes les informations sur cet appel à projets sont disponibles via le site du SPP Intégration sociale : https://www.mi-is.be/fr/subsides-appels-projets/appel-projets-lutte-contre-la-precarite-des-jeunes-dans-les-cpas. (Belga)