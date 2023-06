Le ministre flamand du Bien-être animal retire l'agrément à un important chenil

L'élevage, dénommé officiellement Hoeve Hoogland et mieux connu sous l'appellation Felicanis, n'est pas un acteur mineur dans le secteur. Lors de la dernière inspection, près de 600 chiens et une centaine de chats étaient présents. Les inspecteurs ont également découvert lors de ce contrôle plusieurs cadavres d'animaux et constaté de sérieux manquements en matière de bien-être animal. L'élevage s'était déjà vu imposer des mesures après des contrôles antérieurs mais les améliorations apportées sont insuffisantes aux yeux du ministre Weyts. Hoeve Hoogland est déjà le sixième élevage à perdre son agrément cette année au nord du pays. Une situation qui s'explique, selon le ministre, par l'intensification des contrôles. L'exploitant incriminé est par ailleurs sous le coup d'une interdiction de pratiquer l'élevage pendant deux ans et ce afin de l'empêcher de mettre sur pied un nouveau chenil, une mesure qu'il semble cependant être parvenu à contourner. Une demande d'agrément pour une nouvelle structure, 'Puppy Roedel', a en effet été introduite au nom de l'épouse de l'intéressé, confirme le cabinet du ministre Weyts. Celui-ci indique que cette nouvelle demande sera équitablement traitée mais au terme d'une "enquête approfondie" étant donné les antécédents constatés chez Hoeve Hoogland. Cet élevage a jusqu'à la fin du mois d'août pour arrêter ses activités et vendre les animaux présents ou leur trouver un autre foyer. (Belga)