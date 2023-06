Le PTB remet au 16 une pétition réclamant une énergie moins chère

Le parti de gauche fait campagne pour sa loi énergie, qui vise à bloquer les prix de l'énergie dans notre pays et à faire payer le groupe énergétique Engie. Selon la cheffe de groupe PTB à la Chambre, Sofie Merckx, l'urgence est grande, surtout maintenant que le gouvernement a décidé de mettre fin au tarif social élargi dès le 1er juillet. "La décision de supprimer le tarif social élargi aura pour conséquence qu'un demi-million de familles devront débourser des centaines d'euros supplémentaires du jour au lendemain pour payer leurs factures d'énergie. Elles seront à nouveau à la merci du marché privé où les prix sont encore beaucoup plus élevés qu'avant la crise. La bonne nouvelle, c'est que le PTB a une proposition constructive et prête à l'emploi pour rendre l'énergie abordable pour l'ensemble de la population. Cela peut se faire en bloquant les prix de l'électricité sur la base du prix de production", a expliqué Mme Merckx dans un communiqué publié par le parti. Dans sa proposition de loi énergie, le PTB propose d'étendre la taxe sur les surprofits d'Engie-Electrabel. "Les rapports financiers d'Engie-Electrabel indiquent que la multinationale continuera à engranger des surprofits au moins jusqu'à la fin de l'année 2025. Alors pourquoi mettre fin à la taxe sur les surprofits à la fin de ce mois?, s'interroge-t-elle. Selon elle, "la logique même serait de prolonger la taxe sur les surprofits tant qu'il y a des surprofits. Et d'ainsi alléger les factures des gens". (Belga)