L'entreprise chimique Ineos Phenol va restructurer à Doel, 56 emplois sont menacés

Le "plan d'avenir" présenté prévoit notamment le coût de personnel de 30%, soit de 56 emplois sur 182. En vertu de la loi Renault, la phase d'information et de consultation va être lancée. La réorganisation des activités doit renforcer la compétitivité du site, selon la direction. Ineos Phenol évoque des conditions de marché difficiles avec une demande en forte baisse. Ineos Phenol produit du phénol, de l'acétone et de l'acide méthane sulfonique (AMS), qui sont les matières premières d'une large gamme de produits comme les peintures, le textile, les matériaux d'isolation et de nombreux matériaux plastiques légers, entre autres. (Belga)