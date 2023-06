L'entreprise chimique Ineos Phenol va restructurer à Doel, 56 emplois sont menacés

Le "plan d'avenir" présenté prévoit notamment de réduire le personnel de 30%, soit 56 emplois sur 182. En vertu de la loi Renault, la phase d'information et de consultation va être lancée. La réorganisation des activités doit renforcer la compétitivité du site, selon la direction. Ineos Phenol évoque des conditions de marché difficiles avec une demande en forte baisse. Selon la CGSLB, 48 employés et 8 cadres sont concernés par ces licenciements. Les syndicats espèrent pouvoir trouver des solutions au sein du groupe pour ces travailleurs. Ils craignent en outre que ce ne soit l'avenir du site en entier qui soit menacé. L'annonce de la direction ne constituait en tout cas pas une grande surprise. Une partie du personnel était ainsi placée depuis un certain temps en chômage temporaire. "Ce chômage était à chaque fois prolongé et aujourd'hui, c'est le choc", commente Geertje Troch, secrétaire syndicale ACV/CSC. Ineos Phenol produit du phénol, de l'acétone et de l'acide méthane sulfonique (AMS), qui sont les matières premières d'une large gamme de produits comme les peintures, le textile, les matériaux d'isolation et de nombreux matériaux plastiques légers, entre autres. Doel serait l'une des plus grandes usines au monde pour le phénol, avec une capacité de production annuelle de 680.000 tonnes. "Les utilisateurs finaux de phénol et d'acétone ont considérablement réduit leur production", explique le groupe britannique. "Plusieurs clients ont cessé définitivement leur activité alors que d'autres sont confrontés à la concurrence accrue et à l'import d'acteurs asiatiques qui font eux aussi face à une demande en berne sur leur marché domestique et recherchent d'autres débouchés." (Belga)