L'UCI dévoile le calendrier WorldTour 2024

Première course WorldTour de la saison, le Tour Down Under se déroulera du 16 au 21 janvier 2024 en Australie. La Cadel Evans Great Ocean Road Race sera disputée dans la foulée le 28 janvier, avant le Tour des Emirats arabes unis (19-25 février). Course d'ouverture de la saison cycliste belge, le Circuit Het Nieuwslad sera aussi la première course WorldTour organisée en Europe, le 24 février. Suivront les Strade Bianche (2 mars), Paris-Nice (3-10 mars) et Tirreno-Adriatico (4-10 mars), avant le premier Monument de la saison, Milan-Sanremo, le 16 mars. Deuxième Monument, le Tour des Flandres se déroulera le 31 mars. Avant le Ronde, le peloton aura disputé les classiques flamandes en mars, avec notamment Gand-Wevelgem le 24 mars et A travers la Flandre le 27 mars. Paris-Roubaix se tiendra le 14 avril et laissera la place aux Ardennaises avec l'Amstel Gold Race (14 avril), la Flèche Wallonne (17 avril) et Liège-Bastogne-Liège (21 avril). Pour ce qui concerne les Grands Tour en cette année olympique, le Giro se tiendra du 4 au 26 mai, le Tour de France du 29 juin au 21 juillet la Vuelta du 17 août au 8 septembre. Le Tour de Lombardie, le dernier Monument, aura lieu le 12 octobre. Le calendrier cycliste complet de l'UCI, comprenant les épreuves UCI ProSeries, Classe 1 et Classe 2, sera publié à la fin du mois de septembre. (Belga)