L'UMons et l'ULB renforcent leur partenariat au bénéfice du Hainaut et des Hennuyers

Les deux institutions universitaires ont indiqué qu'elles "partagent une même vision égalitariste de l'accès à l'enseignement supérieur et de son rôle sociétal". L'ambition du nouveau projet est de doper l'accès à l'enseignement supérieur en Hainaut pour des jeunes en leur proposant une offre de proximité géographique mais aussi de proximité pédagogique. "Certains jeunes ont besoin de davantage d'encadrement quand, au niveau familial, l'accès aux études universitaires n'est pas un schéma habituel", ont expliqué les instances universitaires dans un communiqué. L'action de la nouvelle association se déclinera, notamment, en création de synergies et de collaborations pour contribuer au développement socio-économique du bassin de vie hennuyer "parce que si, en Belgique, un peu moins de 30% de la population de plus de 20 ans détient un diplôme de l'enseignement supérieur, cette part n'est que de 22% dans le Hainaut, contre 40%, par exemple, en Brabant wallon, et qu'elle descend même à 15% dans certains arrondissements hennuyers." Pour concrétiser leur engagement et leur rapprochement au travers de l'asbl Marie Mineur, les deux universités ont décidé de poser un geste symbolique fort lors de la rentrée académique prochaine. Elles organiseront ensemble à Charleroi, pour la première fois, leur cérémonie solennelle le 21 septembre sous le leitmotiv "Deux universités, une région, une vision". La nouvelle association a pris le nom de Marie Mineur, militante féministe verviétoise, qui fit de l'amélioration des conditions de travail des femmes et des enfants son premier combat. (Belga)