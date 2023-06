Pays-Bas: nouvelle manifestation d'agriculteurs, sept arrestations

Plusieurs centaines d'agriculteurs et leurs partisans se sont rassemblés sur un terrain au centre de La Haye, a constaté une journaliste de l'AFP, bien moins que les 10.000 attendus par les organisateurs du groupe Farmers Defence Force (force de défense des agriculteurs en français, ndlr). La vague de manifestations l'été dernier contre les plans du gouvernements de réduction du cheptel et éventuelles fermetures de fermes pour atteindre les objectifs d'émissions d'azote ont attiré l'attention du monde entier et même récolté le soutien de l'ancien président américain Donald Trump. "Nous avons maintenant arrêté sept personnes, notamment pour non-respect des ordres et voies de fait. Deux policiers ont été légèrement blessés lors d'une interpellation", ont indiqué les forces de l'ordre sur Twitter. La police anti-émeute a empêché un groupe d'agriculteurs de se rendre au Parlement où les députés débattaient des plans azote. Les négociations entre le gouvernement et les organisations paysannes entamées en 2022 ont échoué la semaine dernière. Le secteur agricole a organisé plusieurs manifestations ces dernières années contre les plans "azote" du gouvernement, bloquant les autoroutes, déversant du fumier et des ordures sur les routes et se rassemblant bruyamment devant les maisons des responsables politiques. L'azote, gaz à effet de serre néfaste pour l'environnement, est émis notamment par les engrais et les effluents d'élevage. (Belga)