Plus de 2.000 cas de stress thermique recensés à La Mecque lors du grand pélerinage

Le hajj, dont les dates sont déterminées selon le calendrier lunaire, a rassemblé cette semaine plus de 1,8 million de fidèles dans le royaume du Golfe, l'une des régions les plus chaudes au monde. Les rites religieux, qui se déroulent principalement en extérieur et sur plusieurs jours, ont été particulièrement éprouvants en ce début d'été, notamment pour les pèlerins de plus de 65 ans, autorisés pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19. Jeudi à La Mecque, après plusieurs jours de prières sous un soleil de plomb, "le nombre de cas de stress thermique depuis le début de la journée a atteint 1.721", a annoncé le ministère de la Santé, appelant les pèlerins à rester à l'abri du soleil et à boire beaucoup d'eau. Ce nombre s'ajoute aux 287 cas signalés précédemment. Les autorités saoudiennes n'ont pas communiqué le nombre de décès survenus pendant le pèlerinage, mais des chiffres publiés par différents pays font état d'au moins 30 morts, sans préciser les causes. Selon le ministère saoudien de la Santé, des centaines de personnes ont été traitées pour des problèmes cardiaques, dont un Philippin de 78 ans qui a subi avec succès une opération à coeur ouvert. Le nombre réel de cas de stress thermique --incluant les crises cardiaques, l'épuisement, les crampes et les éruptions cutanées -- est sans doute plus élevé, de nombreuses personnes n'ayant pas été admises dans les structures de santé. Des milliers de secouristes et plusieurs hôpitaux de campagne avaient été déployés pour accueillir le plus grand hajj depuis la pandémie de Covid-19. (Belga)