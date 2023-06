Quinze personnes arrêtées par la PJF de Hal-Vilvorde pour des comptes en banque piratés

"L'enquête a démarré lorsque la police a pris connaissance de transactions suspectes dans plusieurs grands magasins Delhaize, principalement en Flandre, à Namur et dans le Brabant wallon", explique une porte-parole du parquet. "Des suspects se sont présentés aux caisses de ces magasins pour acheter des chèques-cadeaux de bol.com. Ces achats semblent avoir été effectués via des comptes du Grand-Duché du Luxembourg, piratés. Avec ces chèques, des téléphones coûteux ont ensuite été commandés et livrés aux Pays-Bas." Selon le parquet, la bande a réussi à pirater une dizaine de comptes en banque et a récolté un butin de plus d'un million d'euros en Belgique ainsi qu'au Luxembourg. "Ces derniers jours, 16 perquisitions ont été menées en Belgique et quinze personnes ont été interpellées", ajoute la porte-parole du parquet. "Les suspects sont principalement des résidents bruxellois et anversois et possèdent la nationalité belge et néerlandaise. Ils ont tous été amenés devant le juge d'instruction qui en a placé 11 sous mandat d'arrêt." L'intervention en Belgique s'inscrit dans une enquête à plus grande échelle menée au Luxembourg, ajoute encore le parquet. (Belga)