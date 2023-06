Rébellion de Wagner - Le général russe Sergueï Sourovikine a été arrêté, selon les médias; le Kremlin reste muet

D'autres journaux, comme le Financial Times et The Moscow Times, évoquent aussi l'arrestation présumée du général. "Il n'est pas à son domicile. Il n'y a plus aucun contact avec lui, ses gardes du corps ou son adjudant", selon une source citée par le Financial Times. Le journal britannique écrit que le président russe Vladimir Poutine a, après la mutinerie de la milice le week-end passé, entamé une purge au sommet des services de sécurité. M. Sourovikine a commandé les troupes en Ukraine de novembre à janvier. Le général Valeri Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, lui a succédé en début d'année. Le week-end dernier, il a lancé un appel aux commandants et aux combattants de Wagner pour qu'ils mettent fin au soulèvement. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a pas souhaité répondre aux questions des médias au sujet du général. (Belga)