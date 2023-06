Renault relève sa prévision de rentabilité pour 2023

Le groupe français, qui comprend les marques Renault, Dacia et Alpine, vise désormais un taux de marge opérationnelle (soit le ratio entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires) compris entre 7 et 8%, contre une marge supérieure ou égale à 6% précédemment. Le groupe prévoit de dépasser les 7% dès la fin du premier semestre, dont les résultats doivent être publiés le 27 juillet. Renault attribue cette révision au "succès des nouveaux lancements" et à "la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur", et non plus sur le volume des ventes. Il vise également sur l'année des flux financiers libres (free cash flow) du secteur automobile supérieurs ou égaux à 2,5 milliards d'euros, contre une prévision supérieure ou égale à deux milliards d'euros précédemment. "Ces résultats sont le fruit d'une stratégie orientée sur la valeur et d'un engagement sans faille, depuis trois ans, des équipes dans la Renaulution", le plan stratégique qui "transforme le Groupe en profondeur", s'est félicité le directeur général de Renault Luca de Meo dans un communiqué. Renault avait repris pied en 2022, en compensant des ventes en forte baisse et le coûteux retrait de Russie par des hausses de prix, et grâce aux rentables modèles Dacia. Le chiffre d'affaires annuel du constructeur français avait ainsi bondi de 11,4% à 46,4 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle multipliée par deux à 2,6 milliards d'euros et 5,6% du chiffre d'affaires. (Belga)