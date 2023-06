TC Bruges - Deux ans de prison pour deux Louviérois coupables de vols découverts après une poursuite

Les prévenus ont percuté un autre véhicule avec leur Alfa Romeo sur la Van Glabbekeplein à Ostende, le 30 décembre 2022 vers 15h20. Ils ont ensuite pris la fuite en direction du centre-ville, mais ont été rapidement poursuivis par la police. Le conducteur M. (36 ans) a essayé de fuir via la Vissersplein, mais il est entré en collision avec une pierre ornementale à cet endroit. L'incident n'a fait aucun blessé. M. et son passager T. (32 ans) semblaient sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. De plus, la police a découvert dans le véhicule, entre autres, une scie sauteuse et une perceuse qui avaient été volées peu de temps auparavant dans deux magasins de bricolage à Bredene. La police a découvert par la suite que les deux prévenus étaient également les auteurs de trois vols à La Panne, le même jour. Dans un magasin, ils se sont notamment emparés de trois tondeuses à barbe, d'une tondeuse pour cheveux et d'un sèche-cheveux. Dans deux supermarchés, ils ont dérobé une bouteille de gin et deux bouteilles de Ricard. L'accusation a souligné que les deux hommes étaient en liberté depuis quelques mois à peine, après plusieurs condamnations antérieures pour vols. Dans ces conditions, une peine d'emprisonnement de deux ans a été requise. La défense a plaidé que les infractions avaient été commises pour acheter de l'alcool et de la drogue et que T. était sans domicile fixe à l'époque. Une peine avec sursis, assortie de conditions, a été proposée, en vain. (Belga)