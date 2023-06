TC Bruges - Sept ans de prison ferme pour l'ancien chef du club de motards No Surrender

Pedro B. avait été retrouvé battu dans une zone industrielle à Mouscron le 15 décembre 2018. Le Brugeois de 52 ans avait d'abord prétendu avoir été kidnappé par des inconnus, mais avait expliqué 11 mois plus tard qu'il s'agissait d'un règlement de compte au sein de la section de Flandre occidentale du club de motards No Surrender. L'enquête a révélé que la victime avait reçu de nombreux coups au clubhouse de Zwevezele pour avoir envoyé des messages à la femme d'un membre qui était en prison. Lors de l'audience du 21 novembre dernier, 10 ans de prison avaient été requis à l'encontre d'Angelo T., alors à la tête de cette section de No Surrender. L'avocat d'Angelo T. avait demandé la requalification des faits en coups et blessures volontaires. Selon Me Frank Scheerlinck, son client ne voulait pas réellement jeter la victime hors du club, mais a agi de façon impulsive. Jeudi matin, le président de la bande a été placé sous mandat d'arrêt. Il est arrivé menotté à l'audience. (Belga)