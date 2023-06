TC Charleroi - Quatre ans de prison ferme pour 9 faits de violence commis en l'espace de quelques heures

Le 6 janvier dernier, en quelques heures, le prévenu a notamment agressé une personne âgée dans le sas d'une agence bancaire pour lui dérober sa carte bancaire. Dans un night-shop, ce dernier a fait usage de la carte de banque dérobée en achetant cigarettes et boissons et a volé plusieurs objets dans les rayons du magasin. "Il a également menacé et insulté un client, avant de l'attendre à l'extérieur du magasin", avait précisé la substitute Lecomte. Plus tard, dans la journée, le prévenu a recroisé la route du client et a lancé une bouteille de Pastis dans la voiture de ce dernier. Interpellé, le jeune prévenu a menacé les agents et s'est rebellé en les menaçant avec une bouteille d'ammoniaque. "Quand un des agents a tenté de prendre la bouteille, il s'est brûlé la main", avait ajouté le parquet. Dans la cellule, le prévenu s'était tapé la tête dans le mur avant de se masturber. Une peine de 4 ans de prison avait été requise contre le jeune homme en état de récidive. Me Druart, à la défense, avait plaidé une absorption avec une précédente condamnation à 40 mois de prison. (Belga)