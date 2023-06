TC Charleroi - Trente-sept mois de prison requis pour une entrave méchante à la circulation à Charleroi

Le 2 mars 2020, vers 16h00 en pleine heure de pointe, la zone de police de Charleroi a souhaité contrôler la VW Passat de Silvana M. Cette dernière, au volant du véhicule, véhiculait un passager et deux enfants mineurs et a refusé de se soumettre au contrôle. "Une longue course-poursuite s'est déclenchée. La prévenue a accéléré, brûlé plusieurs feux rouges et roulé à 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Elle a aussi évité de justesse un piéton et plusieurs collisions frontales", a expliqué le substitut Brichet. Dépassée par la voiture de police, Silvana M. a également donné un coup de volant en direction des policiers avant son interpellation et son transfert en milieu hospitalier. "Elle a fait mine d'avoir des problèmes de santé pour être emmenée en milieu hospitalier. Là-bas, elle en a profité pour prendre la fuite", a précisé le parquet indiquant que la prévenue fut finalement retrouvée cinq mois plus tard grâce à un signalement. Une peine de 37 mois de prison a été requise par le ministère public pour ces faits qualifiés de "particulièrement désagréables" contre la prévenue jugée par défaut et déjà connue pour plusieurs condamnations via plusieurs alias. Le tribunal rendra son jugement le 28 septembre prochain. (Belga)